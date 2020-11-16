Macaristan maçı öncesi 4 eksik!

Macaristan ile hayati derecede kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Türkiye'de Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar yok.

16 Kasım 2020 Pazartesi - 16:31
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar'ın Macaristan'a götürülmeyeceği açıklandı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.
 
Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyor.
 

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Etiketler: a milli takım türkiue macaristan
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