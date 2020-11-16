Macaristan maçı öncesi 4 eksik!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar'ın Macaristan 'a götürülmeyeceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.

Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyor.