Macaristan - Portekiz maçı Cüneyt Çakır'ın!

13 Haziran 2021 Pazar - 11:52
Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran
ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.
F Grubu'nda yer alan iki takımın diğer rakipleri Almanya
ve Fransa
. Çakır'ın yöneteceği Macaristan
ekibinde Fenerbahçe'de Attila Szalai forma giyiyor.