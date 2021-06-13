Macaristan - Portekiz maçı Cüneyt Çakır'ın!

EURO 2020 F Grubu'nda yer alan Portekiz - Macaristan maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

13 Haziran 2021 Pazar - 11:52
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Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.
 
F Grubu'nda yer alan iki takımın diğer rakipleri Almanya ve Fransa. Çakır'ın yöneteceği Macaristan ekibinde Fenerbahçe'de Attila Szalai forma giyiyor. 

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Etiketler: cüneyt çakır euro 2020 portekiz macaristan
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