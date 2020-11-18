Macaristan - Türkiye

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup'taki son maçına Macaristan deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz şu ana kadar topladığı 6 puanla 3. sırada yer alırken, Macaristan ve Rusya'nın 8, Sırbistan'ın ise 3 puanı bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

30' Türkiye bu dakikalarda biraz daha fazla topa sahip oluyor.

27' Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top kaleci Dibusz'da kaldı.

25' Macaristan'ın şu ana dek %63'lük topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

21' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.

15' Macaristan sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kalmar'ın kullandığı köşe vuruşunu Ozan Kabak kafasıyla bir kez daha kornere gönderdi.

11' Şu ana dek iki takım da topun kontrolünü sağlamakta zorlandı.5' Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı.

2' Macaristan sol kanattan yüklendi, savunmanın da müdahalesiyle top yandan auta gitti.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic