Maccabi Tel Aviv - Sivasspor: 1-0

11 Aralık 2020 Cuma - 1:02
UEFA Avrupa
Ligi I Grubunda yer alan temsilcimiz Sivasspor
, gruptaki final maçına çıktı. Maccabi Tel Aviv
ile karşılaşan Sivasspor sahadan 1-0 yenik ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.
Maçtaki tek golü 66. dakikada Saborit kaydetti.
6 maçta 6 puan toplayan Sivasspor grubu 3. sırada tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4' Sivasspor'da Kayode sol kanattan ceza sahasına girmeye çalıştı ama rakibi izin vermedi.
17' Maccabi'de savunma arkasına sızan Kandil
kendisine atılan pasa yetişemeyince top auta çıktı.
27' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.
55' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa Yatabare dokunamadı.
66' Bomboş bir şekilde orta yuvarlaktan ceza yayına kadar topu süren Saborit'in şutu kaleci Samassa'nın üstünden ağlarla buluştu
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Camara, Robin Yalçın, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan
, Yatabare, Kayode
M. Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen