Maçın MVP'si Giannis geceye damga vurdu

NBA All-Star maçında LeBron James'in takımı 170 sayıya ulaşarak Kevin Durant'in takımını yendi.

08 Mart 2021 Pazartesi - 8:26 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 8:29
İLGİLİ HABERLER
All-Star 2021 maçını LeBron'un takımı kazandı Empera Halı Gaziantep'ten 30 sayı fark Milwaukee Bucks son nefeste 'F.Bahçe gürledi, Messina’nın öğrencileri nakavt oldu' Anadolu Efes'e yan bakılmıyor

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2021 NBA All-Star Maçı Kobe Bryant MVP Ödülü'nün sahibi oldu.
 
Son Yılın Savunmacısı ödülü sahibi, Team LeBron'un Team Durant'e karşı 170-150'lik galibiyetinde 16/16 kusursuz şut isabetiyle 35 sayı kaydetti.
 
Takım LeBron'un baştan sona kontrol altında olduğu maçta 35 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Antetokounmpo'nun yanı sıra, 8 üçlük isabeti bulan Stephen Curry ve maçın sonucunu yarı sahadan attığı üçlük isabetiyle belirleyen ve 32 sayı kaydetmiş olan Damian Lillard, karşılaşmanın en çok sayı üreten yıldızlarıydı. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: nba all star
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray taraftarlarından Gedson Fernandes'e öfke! 'Kimyamızı bozdu' Galatasaray taraftarlarından Gedson Fernandes'e öfke! 'Kimyamızı bozdu'
Ayhan Akman maçtan sonra açıkladı! 'Galatasaray'da bu 4 futbolcu...'Ayhan Akman maçtan sonra açıkladı! 'Galatasaray'da bu 4 futbolcu...' Galatasaray - Sivasspor maçından sonra Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'Her fırsatta tuzak diyorsun ya'Galatasaray - Sivasspor maçından sonra Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'Her fırsatta tuzak diyorsun ya' Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a istifa sözleri! 'Başkanım isterseniz bırakayım'Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a istifa sözleri! 'Başkanım isterseniz bırakayım'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.