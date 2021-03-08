Maçın MVP'si Giannis geceye damga vurdu

08 Mart 2021 Pazartesi - 8:26
| Son Güncelleme : 08 03 2021 - 8:29
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2021 NBA
All-Star Maçı Kobe Bryant MVP Ödülü'nün sahibi oldu.
Son Yılın Savunmacısı ödülü sahibi, Team LeBron'un Team Durant'e karşı 170-150'lik galibiyetinde 16/16 kusursuz şut isabetiyle 35 sayı kaydetti.
Takım LeBron'un baştan sona kontrol altında olduğu maçta 35 sayı ile karşılaşmanın en skorer
ismi olan Antetokounmpo'nun yanı sıra, 8 üçlük isabeti bulan Stephen Curry ve maçın sonucunu yarı sahadan attığı üçlük isabetiyle belirleyen ve 32 sayı kaydetmiş olan Damian Lillard, karşılaşmanın en çok sayı üreten yıldızlarıydı.