Pogba Macron'a haddini bildirdi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron islamiyeti terörle ilişkendirince yıldız futbolcu Pogba milli takımı bırakma kararı aldı.

26 Ekim 2020 Pazartesi - 10:39 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 10:45
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen orta saha oyuncusu Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Fransız futbolcu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili skandal ifadeleri sonrası, milli takımda oynamama kararı aldı.
 
The Sun'ın, Orta Doğu basınına dayandırdığı haberi sonrası henüz Fransa hükümetinden ve oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.
 
27 yaşındaki başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı ile ilk maçına 2013'te çıkmış, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız futbolcu forma giydiği 72 maçta ise 10 gole imzasını attı.
 
(Fotomac)
 

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Etiketler: pogba macron
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