Macron'a öyle bir gönderme yaptı ki! Alkış topladı

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Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den 'Maide Suresi' paylaşımı.

30 Ekim 2020 Cuma - 15:34
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Almanya Milli Takımı'nda forma giymesine rağmen İslam inancından ve Türk kimliğinden asla ödün vermeyen Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.
 
Mesut Özil, sosyal medya hesabından "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" başlığı altında yaptığı paylaşımda Kur-an-ı Kerim'deki Maide Suresi'nden bir ayete yer verdi.
 
İşte o paylaşım:
 
"Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide - 32)
 
 

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Etiketler: mesut özil
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