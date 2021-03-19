Maçtan sonra açıkladı! 'Sezon sonunda...'

Galatasaray'da Emre Akbaba, Rizespor 'a 4-3 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Öne geçmelerine rağmen yenildiklerini belirten Emre, "Top bizdeyken iyi oynayan takımdık. Rakibe pozisyonları biz verdik. İlk 2 golde hataları biz yaptık. Çok üzgünüz. İlk dakikada geri düştük ama çok iyi mücadeleyle öne geçtik. Sonra maçı vermek çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk inancının sürdüğünü söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Panik havası yoktu. Süre olduğunu biliyorduk. Sonuçta mağlup olduk. Mücadeleye devam edeceğiz. Lig daha bitmedi." diye konuştu.