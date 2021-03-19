Maçtan sonra açıkladı! 'Sezon sonunda...'

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Emre Akbaba ve Etebo Ç.Rizespor mağlubiyetinden sonra açıklamalarda bulundu.

19 Mart 2021 Cuma - 21:47
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Galatasaray'da Emre Akbaba, Rizespor'a 4-3 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.
 
Öne geçmelerine rağmen yenildiklerini belirten Emre, "Top bizdeyken iyi oynayan takımdık. Rakibe pozisyonları biz verdik. İlk 2 golde hataları biz yaptık. Çok üzgünüz. İlk dakikada geri düştük ama çok iyi mücadeleyle öne geçtik. Sonra maçı vermek çok üzdü." ifadelerini kullandı.
 
Şampiyonluk inancının sürdüğünü söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Panik havası yoktu. Süre olduğunu biliyorduk. Sonuçta mağlup olduk. Mücadeleye devam edeceğiz. Lig daha bitmedi." diye konuştu.
 
ETEBO'NUN AÇIKLAMALARI

Önlerinde telafi için birçok maç olduğunu belirten Etebo, "Kötü bir yenilgi aldık. Defansif anlamda bazı hatalarımız oldu. Bu hataları düzelteceğiz. Milli aradan sonra yeniden çalışacağız. Önümüzde hala 10-11 maç daha var. Futbolda her şey mümkün. Bu son maçları ele alıp iyi bir şekilde devam etmeliyiz." dedi.
 
Futbola odaklanmaları gerektiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Futbolda her şey olabilir. Hiçbir şey kaybedilmedi. 10-11 maç daha var. Yapmamız gereken tek şey, futbolumuza odaklanmak. Futbolumuza odaklandıktan sonra da sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

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Etiketler: emre akbaba etebo galatasaray
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