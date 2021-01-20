Maçtan sonra Fatih Terim Arda Turan bombasını patlattı

Attıkları korner için konuşan Terim, "2-3 tane korner atışlarıyla ilgili çalışmamız var. O ana kadar ikisini direkt olarak kullanmıştık ama öbürünü kullanmadık. 2-0 olunca onda ısrar ettim. Rakipten gelse de doğru yapınca sonuç geliyor. Çok çalıştığımız bir taktikti. Zaten, uzun yıllar çok goller atan bizler bu yıl maalesef duran toplardan sıkıntımız var. Onun adına da biraz sevindim." dedi.

Denizlispor'un eksik olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "Eksikliklerden bahsetmedik. Hiçbir zaman eksiklerden bahsetmedim. Öngörülemeyen sakatlıkları belirttim. Hiçbir zaman eksik değiliz. Birçok şeyle boğuşan Denizlispor'un farklı mağlubiyeti, çok da teknik analiz yapacak değilim. Kolay değil, kimsenin işi kolay değil. Farklı galibiyetlerden sonra anlatmak kolaydır ama teknik analize girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Daha farklı da kazanabileceklerini söyleyen tecrübeli antrenör, "Çok daha farklı olabilirdi. Birçok başarılı hücum aksiyonumuz var. Ortada ve üçüncü alanda çok iyi işler yaptık. Hiç de gereği yokken bize hücumdayken acele kullanmamızın manası yokken gol yedik. Altından kalktılar." diye konuştu.

Galatasaray'ın tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Terim, "Bugün başka şeyleri konuşmak doğru olur. 500. gol Jesse'ye nasip oldu. Hiç olmazsa onun golle beraber moral bulacağını düşünüyorum. Kazanma adına büyük bir adım attığı inancını taşıyorum. Ona çok sevindim. Burada, Ali Sami Yen 'de 500. golü attık, buna sevindim. Henüz çok var daha ligde neredeyse 20 maçtan fazla var. Galatasaray şartlar ne olursa olsun yukarıları sever. Oralara bakar." mesajını yolladı.

"MÜTHİŞ BİR ARDA İZLİYORUM"