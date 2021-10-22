Madalyayı fırlattı sonra 'taraftarlar' dedi

Lokomotiv Moskova tarihine damga vuran tecrübeli teknik adam Yuri Semin kendisine takdim edilen madalyayı fırlattı.

22 Ekim 2021 Cuma - 14:57 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 14:59
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Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının öncesi ilginç anlara sahne oldu. Lokomotiv-Galatasaray maçı öncesinde Rus ekibinin efsane teknik adamı stadyumda onurlandırıldı.  
 
2019/20 sezonunda Yuri Semin’in teknik adamlığında Lokomotiv sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala deneyimli çalıştırıcının görevine son verilmişti. O dönem kendisi için yapılmayan ödüllendirme, araya pandemi dönemi ve seyircisiz maçların da girmesiyle bu tarihe kadar uzadı.  
 
Deneyimli teknik adamın yönetimindeki başarılı dörem için Lokomotiv yönetimi tarafından Yuri Semin’e gümüş madalya takdim edildi. Galatasaray maçı öncesindeki seremonide, Semin’den beklenmedik bir hareket geldi. Semin, kulüp tarafından kendisine takdim edilen madalyayı, tribünlerdeki genç bir çocuğa fırlattı. Semin bu davranışını “Madalyayı beni her zaman destekleyen taraftara attım” dedi.  (Skorer)

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