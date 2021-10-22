Madalyayı fırlattı sonra 'taraftarlar' dedi

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının öncesi ilginç anlara sahne oldu. Lokomotiv-Galatasaray maçı öncesinde Rus ekibinin efsane teknik adamı stadyumda onurlandırıldı.

2019/20 sezonunda Yuri Semin’in teknik adamlığında Lokomotiv sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala deneyimli çalıştırıcının görevine son verilmişti. O dönem kendisi için yapılmayan ödüllendirme, araya pandemi dönemi ve seyircisiz maçların da girmesiyle bu tarihe kadar uzadı.