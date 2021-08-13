Maicon'u Trabzonspor'a teklif ettiler

Galatasaray'ın eski Brezilyalı stoperi Maicon'u Trabzonspor'a teklif ettiler.

13 Ağustos 2021 Cuma - 11:56
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Trabzonspor ’un stoper arayışına geçmesinin ardından, kulübe pek çok isim teklif edilmeye başladı. Bu oyunculardan birinin Galatasaray ’ın eski savunmacısı Maicon olduğu öğrenildi.
 
Al Nasr Kulübü’nden ayrılan 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Maicon'un Türkiye’ye dönmek istediği biliniyor. Ancak futbol izleme komitesinin Maicon’la ilgili olumlu rapor vermediği belirtildi. Hem yönetim hem de teknik heyet, stoper transferinde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor.

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Etiketler: maicon trabzonspor
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