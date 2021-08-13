Maicon'u Trabzonspor'a teklif ettiler

Al Nasr Kulübü’nden ayrılan 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Maicon'un Türkiye’ye dönmek istediği biliniyor. Ancak futbol izleme komitesinin Maicon’la ilgili olumlu rapor vermediği belirtildi. Hem yönetim hem de teknik heyet, stoper transferinde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor.