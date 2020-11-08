Malatyaspor deplasmanda yok evinde kral!

08 Kasım 2020 Pazar - 15:23
| Son Güncelleme : 08 11 2020 - 15:29
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.
Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.
Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep
FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.