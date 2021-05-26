Mame Diouf ve Mario Mandzukic Beşiktaş için yola çıktı

Geçtiğimiz sezon adı sık sık Süper Lig devleriyle anılmasına rağmen Milan'a imza atan Mario Mandzukic ve Hatayspor'da iyi performans gösteren Mame Diouf Beşiktaş için İstanbul'a geliyorlar...

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:30
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Yeni sezonda hem ligde hem de Kupa 1’de başarı hedefiyle yola çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadroyu güçlendirmek için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde kiralanan Cenk Tosun’la yolların ayrılması, sözleşmesi biten Vincent Aboubakar’la da yeni kontrat görüşmelerinin tıkanması sonrasında yönetim, takıma 2 yeni golcü katmak için girişimlere başladı. Bu doğrultuda Kara Kartal’ın ara transfer döneminde de gündemine gelen Mario Mandzukic’in tekrar gündeme geldiği öğrenildi.
 
Milan’a veda etti
 
Beşiktaş’la yaptığı yoğun görüşme trafiğinin ardından İtalya Serie A ekibi Milan’la 1 yılı opsiyonlu 1,5 sezonluk anlaşma sağlayan Hırvat golcünün Çizme macerası, beklediği gibi geçmedi. Milano temsilcisinde 2’si ilk 11’de olmak üzere 11 karşılaşmaya çıkıp golle buluşamayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ocak ayında son anda Kartal’ın kapısından dönen tecrübeli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle bu kez Beşiktaş’ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.
 
Sözleşmesi bitiyor ama...
 
Siyah-Beyazlılar’ın, Hatayspor formasıyla sezona damgasını vuran Mame Diouf’u da listesine aldığı bildirildi. Geçen sezon Güney kulübünde 38 lig maçına çıkıp 19 gol ve 5 asistle oynayan 33 yaşındaki futbolcunun, İstanbul macerasına şimdiden hazır olduğu kaydedildi. Hatayspor’la sözleşmesinin sona ermesine rağmen kontratında 1 yıllık daha opsiyon durumu bulunan Diouf’un, ek olarak anlaşmasında bir çıkış maddesinin de bulunduğu ifade edildi.

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Etiketler: diouf mandzukic beşiktaş
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