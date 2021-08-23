Mame Thiam Kayserispor'da! İşte bonservis bedeli

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:19
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Transferde sıcak dakikalar yaşayan sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi Vitor Pereira birçok ismi kadroda düşünmediği için kadro dışı bırakmıştı.
Vole'nin haberine göre Kayserispor
, Thiam için Fenerbahçe 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Senegal forvet 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak Kasımpaşa
'dan transfer olan Thiam geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi ve 8 gol 4 asiste imza attı.