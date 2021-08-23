Mame Thiam Kayserispor'da! İşte bonservis bedeli

Kayserispor, yeni transfer Mame Thiam için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:19
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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
 
Transferde sıcak dakikalar yaşayan sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi Vitor Pereira birçok ismi kadroda düşünmediği için kadro dışı bırakmıştı.
 
Vole'nin haberine göre Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Senegal forvet 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
 
Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak Kasımpaşa'dan transfer olan Thiam geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi ve 8 gol 4 asiste imza attı.

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Etiketler: thiam kayserispor fenerbahçe
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