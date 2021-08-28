Manchester City, Arsenal'i darmadağın etti! Mesut Özil detayı...

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:35
Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City ile Arsenal
karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Pep Guardiola'nın öğrencileri 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında İlkay Gündoğan ile öne geçen Manchester ekibinde Ferran Torres, 12. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Arsenal 35. dakikada Xhaka'nın gördüğü kırmzı kartla sahada 10 kişi kalırken ilk yarıda son sözü 43. dakikada Jesus söyledi.
Manchester City, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği gollerle sahadan 5 gollü galibiyetle ayrıldı.
AVERAJLA SONUNCU SIRADA
Ligde ilk 3 maçta puan alamayan Arsenal, -9 averajla son sıraya kadar geriledi. Manhester City ise puanını 6'ya yükseltti.
35 DAKİKADA 16 PAS
Manchester City'nin 3-0 önde girdiği ikinci yarının ilk 35 dakikasında rakibine ciddi bir üstünlük kurdu. Arteta'nın öğrencilerinin, 45 ile 80. dakika arasında yalnızca 16 isabetli pas yapabilmesi dikkat çekti.
Ayrıca Manchester ekibi, ikinci devreye topla oynamada yüzde 90'ı aştı.
67 YIL SONRA BİR İLK
Ligin ilk haftasında Brentford'a 2-0 kaybeden Arsenal, ikinci maçta Chelsea'ye de aynı skorla mağlup oldu.
Manchester City maçıyla birlikte Arsenal, lig tarihinde 67 yıl sonra ilk kez ilk 3 haftayı puansız kapattı.
MESUT ÖZİL'DEN MAÇ SONU GÖNDERME
Arsenal'ın aldığı farklı mağlubiyetin ardından Mesut Özil, menajer Arteta'nın daha önce ifade ettiği "Sürece inanın" sloganını üzülerek paylaştı