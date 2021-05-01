Manchester City, Crystal Palace galibiyetiyle Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştı

Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:00
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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City,  Crystal Palace'ı 2-0 yendi. 
 
Lider Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Crystal  Palace'a konuk oldu. Manchester City, Agüero'nun 57 ve Torres'in 59. dakikadaki  golleriyle sahadan galip ayrıldı.
 
Puanını 80'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla 2. sıradaki  Manchester United ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti. Crystal Palace ise 38  puanda kaldı.
 
Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi  halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.
 

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Etiketler: Manchester City Manchester United Liverpool İngiltere Premier Lig
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