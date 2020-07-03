Manchester City - Liverpool maç sonucu: 4-0

Premier Lig'de rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayan ve bitime 7 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Liverpool , 32. hafta maçında Manchester City'ye konuk oldu. Etihad Stadı'nda adeta Manchester City rüzgarı esti.

Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi ekip Manchester City, 25. dakikada Kevin de Bruyne’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Pep Guardiola’nın öğrencileri, 35. dakikada Raheem Sterling ve 45. dakikada Phil Foden’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Konuk ekip Liverpool karşısında üstün oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettiren Manchester City, Alex Oxlade-Chamberlain’in 56. dakikada attığı golle maçı 4-0 kazandı. Bu sonucun ardından lider Liverpool 86 puanda kaldı. Manchester ekibi ise rakibine ligdeki 2. mağlubiyetini tattırdı, 66 puana yükseldi.