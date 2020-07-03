Manchester City - Liverpool maç sonucu: 4-0

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin en dikkat çekici karşılaşmasında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk etti. Jürgen Klopp'un ekibi bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti. Prestij maçında gülen taraf Pep Guardiola yönetimindeki City oldu. 90 dakika Manchester ekibinin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

03 Temmuz 2020 Cuma - 7:14
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Premier Lig'de rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayan ve bitime 7 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 32. hafta maçında Manchester City'ye konuk oldu. Etihad Stadı'nda adeta Manchester City rüzgarı esti.
 
Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi ekip Manchester City, 25. dakikada Kevin de Bruyne’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Pep Guardiola’nın öğrencileri, 35. dakikada Raheem Sterling ve 45. dakikada Phil Foden’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
 
Konuk ekip Liverpool karşısında üstün oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettiren Manchester City, Alex Oxlade-Chamberlain’in 56. dakikada attığı golle maçı 4-0 kazandı. Bu sonucun ardından lider Liverpool 86 puanda kaldı. Manchester ekibi ise rakibine ligdeki 2. mağlubiyetini tattırdı, 66 puana yükseldi.

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