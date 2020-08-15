15 Ağustos 2020 Cumartesi - 23:28
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City-Lyon karşılaşması oynanıyor. Portekiz
'in Lizbon kentinde oynanan müsabaka saat 22.00'de başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan adını yarı finale yazdıracak. Eşleşmenin galibi yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak.
Manchester City 1-1 Lyon
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus.
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.
3 yarı finalist belli oldu
Çarşamba akşamı Atalanta ile PSG arasında oynanan müsabakada 90. dakikaya kadar skoru 1-0 önde götüren Atalanta'nın peri masalı 5 dakikada sona erdi PSG attığı 2 golle adını yarı finale yazdırdı.
Leipzig-Atletico Madrid
maçında da sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Bundesliga temsilcisi Leipzig, İspanya
'nın güçlü temsilcisi Atletico Madrid
'i 2-1'lik skorla devirerek bir üst tura adını yazdırdı.
Çeyrek finalin en dikkat çekici müsabakası ile Barcelona
ile Bayern Münih arasında oynandı. Maça fırtıana gibi başlayan Bavyera temsilcisi sahadan 8-2'lik skorla galip ayrıldı ve Barcelona'ya tarihi bir hezimet yaşattı