Manchester City - Marsilya maçı Halil Umut Meler'in

Şampiyonlar Ligi'nde Lazio - Club Brugge maçını Cüneyt Çakır, Manchester City - Marsilya karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 14:57
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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
 
HALİL UMUT MELER MANCHESTER CİTY MAÇINDA GÖREVLENDİRİLDİ
 
Buna göre Lazio - Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
 
AVAR hakemi olarak ise Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık görev yapacak.
 
Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.
 

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Etiketler: Manchester City - Marsilya hail umut meler
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