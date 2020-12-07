Manchester City - Marsilya maçı Halil Umut Meler'in

07 Aralık 2020 Pazartesi - 14:57
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
HALİL UMUT MELER MANCHESTER CİTY MAÇINDA GÖREVLENDİRİLDİ
Buna göre Lazio
- Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya
maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
AVAR hakemi olarak ise Denizlispor
- Fenerbahçe maçının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık görev yapacak.
Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor
- Ankaragücü maçını yönetmişti.