Manchester City'nin men cezası kaldırıldı!

Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı ve İngiliz ekibine verilen Avrupa'dan 2 yıl men cezası kaldırıldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:16
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Manchester City taraftarları ve Pep Guardiola'ya büyük müjde... Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan ve Liverpool'un oldukça gerisinde kalan İngiliz devine Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası verilmişti. Manchester City ise bu cezayı CAS'a taşımıştı. CAS kararını verdi ve Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından men cezasını kaldırdı. 
 
Manchester City'ye verilen 30 milyon Euro para cezası ise 10 milyon Euro'ya düşürüldü. 
 
Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz devi, bu kararla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek. 

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