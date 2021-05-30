Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşı karşıya geldi. Manchester City ile Chelsea'nin Portekiz'in Dragao Stadı'ndaki kapışmasında kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu ve mavi-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük kupasını 2. kez müzesine götürdü.

30 Mayıs 2021 Pazar - 0:03
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Manchester City ile Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.
 
İstanbul'dan alınarak Portekiz'in Dragao Stadı'na verilen dev finalde kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu ve mavi-beyazlı takım şampiyon oldu.
 
Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren gol, 42. dakikada Alman yıldız Kai Havertz'ten geldi.
 
 
9 YIL SONRA YENİDEN
 
Tarihinde daha önce 2 kez final oynayan ve 2012 yılında kupayı müzesine götüren Chelsea, 9 yıl sonra bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.
 
Devre arasında Chelsea'nin başına geçen ve geçtiğimiz sezon PSG ile kupayı finalde kaybeden Alman teknik adam Thomas Tuchel, bu kez mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ni kariyerinde ilk kez kazanma başarısı gösterdi.
 

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