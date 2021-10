Manchester United - Atalanta maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Cristiano Ronaldo 'yu Old Trafford'a döndürerek büyük yankı uyandıran Manchester United, Premier Lig 'e de iyi başlamıştı ancak son 3 haftadan galibiyet çıkartamadı. Kırmızı Şeytanlar'da cezası biten Aaron Wan-Bissaka ilk 11'deki yerini geri alacak. Anthony Martial ve Raphael Varane sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Leicester City maçında forma giyemeyen Fred ve Edinson Cavani'nin maç saatine kadar hazır olması bekleniyor. TD Ole Gunnar Solskjaer; "Her takım kötü bir dönemden geçebilir, biz de şu an öyle bir dönemin içindeyiz. Bunu iyiye çevirme, en iyi cevabı verme yeri de sahadır. Atalanta karşısında bu cevabı vereceğimizi düşünüyorum..." dedi. İngiliz kaynaklara göre; Harry Maguire yedekte bekleyecek ve savunma ikilisini "Bailly & Lindelöf" oluşturacak.