İngiltere Premier Lig 'in 9'uncu haftasında Liverpool , deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi, 5'inci dakikada Naby Keita, 13'üncü dakikada ise Diogo Jota'nın golleriyle 2-0 öne geçti. 38'inci dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 3'e çıkartan Liverpool, 45+5'te Salah'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle girdi.

SALAH'TAN HATTRICK

50'nci dakikada Salah kendisinin 3, takımının ise 5'inci golünü kaydederek skoru 5-0'a getirdi. 60'ıncı dakikada ise Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ev sahibi ekibin müsabakayı 10 kişi tamamladığı, Muhammed Salah'ın ise hattrick'e imza attığı mücadele, Liverpool'un 5-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 21'e yükseltirken, Manchester United ise 14 puanda kaldı.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL: 0-5

GOLLER: 5' Naby Keita, 13' Jota, 38' Salah, 45+4' Salah, 50' Salah

KIRMIZI KART: 60' Pogba

İLK 11'LER