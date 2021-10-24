Manchester United - Liverpool: 0-5

İngiltere Premier Lig'in 9'uncu haftasında Manchester United, Liverpool'u konuk etti. Karşılaşma Old Trafford'da oynandı. Mücadele konuk ekibin 5-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

24 Ekim 2021 Pazar - 20:58
İLGİLİ HABERLER
El Clasico'da zafer Real Madrid'in! Barcelona evinde yıkıldı Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 Fenerbahçe:1 - Alanyaspor: 2 Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 İstanbul'da 90+3'teki gol sayılmayınca... F.Karagümrük: 1 Hatayspor: 1

İngiltere Premier Lig'in 9'uncu haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.
 
Old Trafford'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi, 5'inci dakikada Naby Keita, 13'üncü dakikada ise Diogo Jota'nın golleriyle 2-0 öne geçti. 38'inci dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 3'e çıkartan Liverpool, 45+5'te Salah'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle girdi.
 
SALAH'TAN HATTRICK
 
50'nci dakikada Salah kendisinin 3, takımının ise 5'inci golünü kaydederek skoru 5-0'a getirdi. 60'ıncı dakikada ise Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Ev sahibi ekibin müsabakayı 10 kişi tamamladığı, Muhammed Salah'ın ise hattrick'e imza attığı mücadele, Liverpool'un 5-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
 
Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 21'e yükseltirken, Manchester United ise 14 puanda kaldı.
 
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL: 0-5
 
GOLLER: 5' Naby Keita, 13' Jota, 38' Salah, 45+4' Salah, 50' Salah
 
KIRMIZI KART: 60' Pogba
 
İLK 11'LER
 
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford, Ronaldo.
 
Liverpool: Alisson, Trent, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Jota, Salah, Firmino.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Liverpool'da Mohamed Salah tarihe geçti! Ronaldo şaşkında döndü, tribünlerden protesto Liverpool'da Mohamed Salah tarihe geçti! Ronaldo şaşkında döndü, tribünlerden protesto
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi derbinin kader adamını açıkladılar! Morutan, Alex Teixeira, Ghezzal, Mostafa Mohamed... Hiçbiri değilBeşiktaş - Galatasaray maçı öncesi derbinin kader adamını açıkladılar! Morutan, Alex Teixeira, Ghezzal, Mostafa Mohamed... Hiçbiri değil Vitor Pereira'ya tahammülüm yok dedi ve... Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu! Herkes ABD'ye gidiyor dedi ama...Vitor Pereira'ya tahammülüm yok dedi ve... Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu! Herkes ABD'ye gidiyor dedi ama... Ali Koç 'İkisine de bonservis ödemeyeceğiz' dedi Vitor Pereira kabul etti! Fenerbahçe ocakta iki kardeşi İstanbul'a getiriyorAli Koç 'İkisine de bonservis ödemeyeceğiz' dedi Vitor Pereira kabul etti! Fenerbahçe ocakta iki kardeşi İstanbul'a getiriyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.