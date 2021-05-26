Manchester United Telles'i satışa çıkardı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Porto'dan transfer ettiği Alex Telles ile ilgili kararını verdi. United, daha önce Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol beki satmaya hazırlanıyor.

SATILIĞA ÇIKARILDI



Daily Express'in haberine göre; sadece 1 yıl önce 3+1 yıllık kontrata imza atan Alex Telles, hep ikinci planda kaldı. Özellikle Luke Shaw'un performansı, Telles'in kendi özelliklerini sergilemesine de set çekti.

15 MİLYON POUND'A İMZA ATTI



Habere göre; Alex yaklaşık 15 milyon Pound karşılığında transfer edilen Alex Telles ile ilgili ayrılık kararı çıktı. United, Telles'i tatmin edici bir fiyata satmayı planlıyor.

23 MAÇ 3 ASİST

