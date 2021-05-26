Manchester United Telles'i satışa çıkardı

15 milyon pound'a Porto'dan transfer edilen Alex Telles Manchester United tarafından satış listesine kondu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:01
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Porto'dan transfer ettiği Alex Telles ile ilgili kararını verdi. United, daha önce Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol beki satmaya hazırlanıyor.  
 
SATILIĞA ÇIKARILDI
 
Daily Express'in haberine göre; sadece 1 yıl önce 3+1 yıllık kontrata imza atan Alex Telles, hep ikinci planda kaldı. Özellikle Luke Shaw'un performansı, Telles'in kendi özelliklerini sergilemesine de set çekti.
 
15 MİLYON POUND'A İMZA ATTI
 
Habere göre; Alex yaklaşık 15 milyon Pound karşılığında transfer edilen Alex Telles ile ilgili ayrılık kararı çıktı. United, Telles'i tatmin edici bir fiyata satmayı planlıyor.
 
23 MAÇ 3 ASİST
 
Alex Telles bu sezon United'da 23 maçta oynadı ve 3 asist yaptı. Telles, 2019-20 sezonunda 49 maçta 13 gol 11 asistlik performansla sıkça adından söz ettirmişti. Telles, Porto'dan United'a transfer olduğunda Galatasaray da yaklaşık 1 milyon Euro'yu kasasına koymuştu.

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Etiketler: telles manchester united
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