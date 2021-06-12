Mancini açıkladı! 'Düşüncem şu ki Türkiye...'

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımızı EURO 2020'nin açılışında 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Türkiye'nin iyi olduğunu vurgulayan Mancini, "Düşüncem şu, Türkiye iyi takım. Teknik oyuncuları olan bir takım. Ancak biz çok iyi maç çıkardık. Türkiye'ye opsiyon bırakmadık, pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu. Kolay olmadı. Grupta gerçekten bir denge olacak. Türkiye iyi bir takım ve bunun yanında iyi oynadık. Her maç zor olacak. Bundan sonrakiler daha zor olacak." dedi."Bu akşam sabırlı oynadık. Türkiye çok güçlü bir takım ve üst düzey ekiplere karşı sorun çıkardıklarını gördük. İlk yarıda onları yormaya çalıştık. Topu sürekli hareket ettirdik. İlk yarıda maalesef duvara çarptık. Sonrasında Türkiye yoruldu ve golü bulduk."