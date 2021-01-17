Mandzukic Milan'da

17 Ocak 2021 Pazar - 14:26
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hücum hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş
'a teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ilgilendiklerini belirttiği Hırvat golcü Mario Mandzukic'ten kötü haber
geldi. Mandzukic, İtalya
Serie A'de şampiyonluk mücadelesi veren Milan
ile anlaşma sağladı.
Nicolo Schira'nın haberine göre Mandzukic, Milan ile sezon sonuna kadar bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Hırvat golcünün yarım sezonluk 1.5 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir kazancı olacağı belirtildi.
İlk seçeneği Milan için birçok teklifi reddettiği açıklanan Mandzukic'in transferi önümüzdeki 48 saat içinde sağlık
kontrolleri ve resmi imza ile sonuçlanacak.
Daha önce İtalya'da Juventus
forması giyen ve 2020'nin ocak ayında Katar
ekibi Al Duhail'e transfer olan Mandzukic, 1 senelik aranın ardından Milan formasıyla yeniden İtalya Serie A'ya dönmüş oldu.