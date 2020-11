Mandzukic Süper Lig devine haber gönderdi

Galatasaray'ın yetki verdiği temsilciler, tecrübeli santrforla görüşerek Ocak ayındaki transfer durumunu sordular. Sezon başında da Türkiye'den teklifler aldığını, ancak anlaşma olmadığını söyleyen Mandzukic'in, Avrupa futboluna geri dönmek için can attığı, bu nedenle Galatasaray'la görüşmeye açık olduğunu ilettiği öğrenildi.

Deneyimli golcünün bu görüşmede, "Kendimi her zamankinden güçlü hissediyorum" dediği de gelen haber ler arasında. Takımı olmadığı için fiziksel çalışmalarına bireysel olarak devam eden Mario Mandzukic'in, her an maça çıkacakmış gibi kendisini hazır tutmaya gayret ettiği belirtiliyor.