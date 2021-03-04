Maraton başladı! Gillette-Milliyet Yılın Sporcu adayları seçildi

Son beş yıldır erkek bakımının lider markası Gillette ile yapılan iş birliği ile gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Spor cusu Ödülleri’nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye’nin en önemli spor adamları, spor müdürleri ve spor yazarları dün bir araya geldi.

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ile P&G Türkiye ve Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Jüri Toplantısı’na Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinan Oktay, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş gibi isimlerin de yer aldığı 70 kişilik jüri, belirlenen ön adaylar arasından 7 kategori için seçimini yaptı. Önümüzdeki hafta buna göre 7 kategoride verilecek ödüllere aday olan isimler ve takımlar Milliyet Gazetesi’nde halka duyurularak oylamaya açılacak. Oylama önümüzdeki haftadan itibaren Milliyet Gazetesi ve yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden başlayacak.

‘Sporun hızını artırmalıyız’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nin uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Dile kolay bu yıl 67.’si yapılacak. Böyle bir gelenek haline gelmek, bunu sürdürmek çok önemli. Bu organizasyonun buralara gelmesini sağlayan Demirören ailesi ve Gillette markasının desteği çok büyük” dedi. Kasapoğlu, “Spor iyileştiren, bütünleştiren, bir araya getiren, sosyal anlamda, ekonomik anlamda bir gücü temsil ediyor. Şükürler olsun ülkemizin geldiği nokta çok önemli bir seviyeyi bize gösteriyor. Hepimiz aday adaylarına baktık. Tabii spor denilince akla belki futbol geliyor. Futbol, basketbol ve voleybol maddi anlamda aslan payını alan branşlar. Ama benim burada görmüş olduğum tablo, açıkçası birçok branşın gelecekte çok daha iyi olacağını bize müjdeliyor” diye konuştu. Potansiyeli yüksek bir gençliğe sahip olduklarını da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Spor medyasının gündemi farklı olabilir. Ama ben biraz daha yarınlarımızda bizi anlatma noktasında ayrı bir hassasiyeti ortaya koymak istiyorum. Futbolda, basketbolda, voleybolda keşfedilmesi gereken yetenekler var. Bunun yanında atletizmiyle, yüzmesiyle, cimnastiğiyle de... Ayrıca Türkiye’de bisiklet sporunun gelişmemesi konusunda bir mazeretimiz olamaz. Türkiye’nin ilk veledromunu inşaa ediyoruz. Devlet olarak 64 branş var emek harcadığımız” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu şöyle devam etti; “Sporu tabana yaymak bizim en önemli konumuz. Sporu bir boş zaman aktivitesi olarak görmemesi için insanları bilinçlendirme adına daha çok çalışmamız lazım. Daha çok bir araya gelmemiz lazım. 7/24 spor anlayışını egemen kılmalıyız. Türkiye’nin her alanda büyük mücadeleler verdiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretiyle her alanda ciddi bir çabayı görüyoruz. Sporun bu çabada var olan hızını daha da artırmalıyız.”

'Bayrağı taşımaya çalışıyoruz'

Demirören Hol- ding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Bu pandemi döneminde buraya geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Anketi’nin 67. yılını kutluyoruz. Bu organizasyonda katkı sağlayan eski spor müdürlerimize ayrıca teşekkür ediyorum, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Herkesin bir emeği var. Biz de bu bayrağı taşımaya çalışıyoruz” dedi. Demirören, “Gillette ile beraber çıktığımız yolda 6. yılımız. Tankut bey ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl 6-7 değil, 10 milyon oy kullanılmasını istiyoruz. Olimpiyatlara katılacak olan basket ve voleybol milli takımlarına başarılar diliyorum. 2021’de inşallah beraber kutlayacağız başarılarımızı Nihat ağabey. Bakanımıza, Türk sporuna verdiği destek için teşekkür ediyorum. Amatör sporlar inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Bakanlığımız gerçekten bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı.

Bozgeyik’e teşekkür

Milliyet Spor Servisi Müdürü Tayfun Bayındır. “Gillette ile harika bir yol arkadaşlığı yapıyoruz, bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek” dedi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’e de teşekkür eden Bayındır, “Çok net bir şey söyleyeyim biz birkaç kere Spor Toto Teşkilatı’na ödül vermek istedik. Bizim en büyük ödülümüz Erdoğan Demirören adına verdiğimiz ödül. Bence Spor Toto her kuruma, kulübe, kişiye verdiği destekle bu ödülü hak ediyor. Etik olmayacağı gerekçesiyle kendileri bunu kabul etmediler. Önerdik, çok istedik. İki seferde de olmadı. Ama Sayın Bozgeyik ve teşkilatına destekleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özdemir: ‘2021 büyük fırsat’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Bugün başarılı sporcularımızı 67. kez halkın oylamasına sunacağız. Geçen yıl 5.9 milyon kişi oy kullanmış. Bu Türkiye’de hatta dünyada bir rekor olabilir. Tabii listeye bakınca yılın sporcusu kategorisinde futbolcu göremedik. Evet, 2020 yılını sönük olarak geçirdik. Pandeminin tesiri var, Avrupa ’da başarılı olamadık. 2019’da ise her dalda futbolcularımızı gördük. Bu bize ayrı bir gurur vermişti. 2021’de ise bizi büyük bir fırsat bekliyor. Avrupa Şampiyonası’nda maçlara çıkacağız. A Milli Takımımız’dan çok ümitliyim. İnşallah gelecek yıl tekrar birçok futbolcu kardeşimizi bu listede göreceğimizi ümit ediyorum” dedi.

Hedef 10 milyon!

P&G Türkiye ve Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Bu organizasyona ilgi artarak devam ediyor. Geçen yıl 6 milyona yakın oy kullanıldı. Tabii ki dijital teknolojinin yaydığı akımla bunun 10 milyona çıkabileceğini düşünüyorum. Sporcularımız bu ilgiyi hak ediyorlar” dedi. Turnaoğlu, “Biz aynı zamanda olimpiyatlara da sponsoruz. Şunu görüyoruz son dönemde branşlar farklılaşıyor. Ayrıca P&G olarak 34 sporcu ve annesini olimpiyat yolunda destekliyoruz. Bu sporcularımız 20 ayrı branştan. Bu farklılık Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor. Kampanya sırasında çok değerli sosyal sorumluluk görevlerini de yerine getiriyoruz. İki yıl önce Bakanlık, TMOK, Milliyet ve Gillette ile 35 bin öğrencimize destek sağlamıştık. Geçen sene bunu tablet desteğine çevirdik, özellikle Kocaeli çevresine. Bu sene de yeni bir sosyal sorumluluk ile organizasyonu taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖKÇE: Bir gelenek

Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Attila Gökçe, “Milliyet’in bu anketi Türkiye’de çok büyük bir spor geleneğidir. Bunu oluşturmak çok zordur. Pandemiye rağmen bu heyecanı hep beraber yaşadığımız için herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki Milliyet var, iyi ki Gillette var” ifadelerini kullandı.

‘Başka kimse cesaret edemedi’