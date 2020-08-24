Marcao'dan veda gibi paylaşım!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 10:58 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:27
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın el sıkıştığı Coulibaly şaşkın! Ozan Kabak bombası! Bir talip daha... Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Norveç'te Omar-Sörloth krizi! Abdurrahim Albayrak: Geçen sezon dönen dolapları gördük

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı 
 
Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da transfer krizi! Şok eden olay... Galatasaray'da transfer krizi! Şok eden olay...
Fener savunmaya duvar örüyor! Dünya yıldızı...Fener savunmaya duvar örüyor! Dünya yıldızı... PSG-Bayern Münih maçında rekor kırıldı! Gözyaşları ve müthiş sevinç...PSG-Bayern Münih maçında rekor kırıldı! Gözyaşları ve müthiş sevinç... Fenerbahçe'de ayrılıklar yolda! Transfer bombaları sonrası...Fenerbahçe'de ayrılıklar yolda! Transfer bombaları sonrası...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.