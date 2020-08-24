Marcao'dan veda gibi paylaşım!

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 10:58
| Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:27
Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray
formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı
Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris
Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi
finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı.