Marcao Galatasaray'a ilaç oldu!

Ligde cezalı durumda olan Marcao'nun Lazio maçında oynadığı futbol ayakta alkışlandı.

17 Eylül 2021 Cuma - 9:24
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Marcao geri döndü... Süper Lig ’in 1. haftasındaki Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile tartışan başarılı stoper, genç oyuncuya yumruk atınca kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. TFF’nin 8 maç men cezası verdiği, Galatasaray Yönetimi’nin de kadro dışı bırakıp, para cezası kestiği Marcao, Avrupa Ligi’nde formasına kavuştu. Milli arada takımla antrenmanlara başlayan ve Kerem’den özür dileyip, takım arkadaşıyla barışan Sambacı, Lazio mücadelesinde adeta futbolu çok özlemiş gibiydi. Savunmada çok kritik müdahalelerde bulunan Marcao, geriden top çıkarmada sıkıntı çeken Galatasaray’a da ilaç oldu.
 
5 maç daha yok
 
Marcao’nun 11’e geçmesiyle, Nelsson da esas yeri olan sağ stopere geçti. İki savunmacı, oldukça uyumlu bir görüntü çizdi. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig’de 5 maç daha oynayamayacak olan Marcao’yu, Avrupa arenasında sahaya sürmeye devam edecek.

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Etiketler: marcao
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