Marcao geldi Nelsson'un da kalitesi ortaya çıktı

19 Eylül 2021 Pazar - 8:08
Lazio maçıyla beraber yeniden sahalara dönen Marcao, performansı ile herkesi kendine hayran bırakırken, teknik kadro ve yönetim, “İyi ki satmamışız” değerlenmesinde bulundu.
Giresun maçında Kerem’e uyguladığı şiddet nedeniyle bir ara gönderilmesi gündeme gelen ve Krasnodar ile Roma
’dan teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifler kabul edilmemişti.
Marcao’nun Avrupa
Ligi’ndeki Lazio
performansı sonrası sarı-kırmızılılar, “Marcao’yu o rakamlara satmayarak en doğru kararı verdik. Lazio maçındaki oyunu çok umut vericiydi. Bu çizgisini korursa yazın Marcao için astronomik öneriler de gelir. Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa Avrupa Ligi’nde kendini gösteren bir Marcao’ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin? İyi ki satmamışız” ifadelerini kullandı.
Marcao performansının Nelsson’u da yukarı çektiğine dikkat çeken teknik heyet, “Nelsson’u sol değil sağ stoper olarak transfer etmiştik. Sağ stoperde oynayınca Nelsson da farkını gösterdi” yorumunda bulundu.
PFDK tarafından 8 maçlık cezası nedeniyle ligde 5 karşılaşmada daha oynayamayacak olan Marcao, hafta içinde Marsilya
deplasmanında yine savunmadaki yerini alacak.
Tek değişiklik Luyindama
Galatasaray’ın bugünkü Aytemiz Alanya
maçı 11’inde, Lazio’ya karşı sahaya çıkan kadrodan tek değişiklik olması bekleniyor.
Teknik direktör Fatih Terim
, cezalı Marcao’nun yerine Luyindama’yı sahaya sürecek. Terim’in maçın gidişatına göre bazı isimleri erken kenara almayı planladığı öğrenildi. UEFA
Avrupa Ligi’nde başarılı bir futbol ortaya koyan ekibi bozmak istemeyen sarı-kırmızılıların teknik patronu, maçın gidişatına göre bazı oyuncularını dinlendirebilecek. Aytemiz Alanya maçının son hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Cim-Bom, çalışmada karşılaşmanın taktiğini denedi. (Skorer)