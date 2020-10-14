Marcao giderse alternatifi hazır

Galatasaray Marcao'nun gitmesi halinde Norveçli futbolcu Stefan Strandberg'i transfer edecek.

14 Ekim 2020 Çarşamba - 12:28
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Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi. Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.
 
Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.
 
BİR NORVEÇLİ DAHA
 
Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak.
 
Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.
 
Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: Stefan Strandberg galatasaray
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