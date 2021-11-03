Marcao giderse Galatasaray'ın B planı Abdülkerim Bardakçı!

Marcao'nun transferini göz önünde bulunduran Galatasaray Konyaspor'da oynayan sol stoper Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine aldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba - 8:22
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Galatasaray aradığı yerli stoperi Süper Lig'de buldu. Yeni yabancı kuralının devreye girmesiyle birlikte yerli futbolcuların önemi artarken, Galatasaray da buna yönelik hamlelerini yapmaya devam ediyor. Sezon başında Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu gibi yerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bir transfer daha yapmak istiyor.
 
FATİH TERİM, ABDÜLKERİM BARDAKÇI'YI GÖZÜNE KESTİRDİ
 
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Abdülkerim Bardakçı'yı listesine alırken, Konyaspor'un çıkışında önemli pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı'yı Fatih Terim'in bizzat istediği öğrenildi. Daha öncesinde de yakından takip edilen 27 yaşındaki futbolcu için Cim Bom'un kısa süre içerisinde teklif yapması bekleniyor.
 
MARCAO'NUN ALTERNATİFİ ABDÜLKERİM BARDAKÇI
 
Konyaspor forması ile bu sezon Süper Lig'de oynanan 11 maçın 11'inde de 90 dakika forma giyen ve yeşil-beyazlıların ligdeki çıkışında önemli bir pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, sol ayaklı stoper olması sebebiyle Marcao'nun da alternatifi olabileceği konuşuluyor. Bu sezon ligde 3 gol kaydeden Abdülkerim Bardakçı, "golcü stoper" kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
 
Geçen sezon 24 Mart'ta milli takıma çağrılan Abdülkerim Bardakçı'nın Konyaspor ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, bir çok kulübün de radarında.
 
KONYASPOR DA DEVREDE
 
Bardakçı'ya olan ilginin farkında olan Konya ekibi, sözleşme uzatımı için devreye girdi. Beşiktaş 'ın da bir dönem ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile masaya oturacak olan Konyaspor yönetimi, Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesini uzatarak futbolcuyu bedelsiz elinden çıkarmak istemiyor.
 
Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katarsa sol stoper pozisyonunda oynayan Marcao'yu da yedeklemiş olacak. Sarı-kırmızılılarda sağ stoper pozisyonunda oynayan Victor Nelsson'un alternatifi halihazırda Alpaslan Öztürk. 

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Etiketler: abdülkerim bardakçı galatasaray
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