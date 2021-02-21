Marcao için geldiler Taylan'ı beğendiler

Galatasaray'ın yetenekli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın Atalanta'nın gündemine girme hikayesi ortaya çıktı.

Çizme basınında çıkan haberlere göre; Taylan Antalyalı'yı üç Serie A Takımı, transfer listesine aldı. Bu ekiplerden Atalanta'nın, yıldız futbolcu için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Marcao'yu bir yıldır özel scoutlarla takip eden Atalanta'nın dikkatini bu süreçte Taylan'ın da çektiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Taylan Antalyalı'nın gündeme alındığı öğrenildi.