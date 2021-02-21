Marcao için geldiler Taylan'ı beğendiler

Serie A ekipleri Marcao'yu izlemeye geldi Taylan Antalyalı'yı beğendi.

21 Şubat 2021 Pazar - 11:51
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Galatasaray'ın yetenekli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın Atalanta'nın gündemine girme hikayesi ortaya çıktı.
 
Çizme basınında çıkan haberlere göre; Taylan Antalyalı'yı üç Serie A Takımı, transfer listesine aldı. Bu ekiplerden Atalanta'nın, yıldız futbolcu için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.
 
Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Marcao'yu bir yıldır özel scoutlarla takip eden Atalanta'nın dikkatini bu süreçte Taylan'ın da çektiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Taylan Antalyalı'nın gündeme alındığı öğrenildi.
 
Öte yandan Fatih Terim, Alanyaspor deplasmanında Taylan'ı dinlendirmek amacıyla üst üste ikinci kez yedek kulübesinde başlattı. Yıldız futbolcu, 79'da Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

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Etiketler: taylan antalyalı marcao
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