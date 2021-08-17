Marcao - Kerem olayından sonra Galatasaray'dan ilk açıklama! Ceza verilecek mi?

Süper Lig'de dün oynanan GZT Giresunspor maçında takım arkadaş Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2021 Salı - 13:00
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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, GZT Giresunspor maçında takım arkadaş Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı.
 
Köksal Ünlü, "Fatih hocanın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Başkan ve Fatih hoca olayın ardından bir araya geldi. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet bir rapor hazırlıyor, idari bir ceza söz konusu. Yapılan olayla ilgili mutlaka bir cezai yaptırım olacaktır. Bugün bir karar çıkacaktır, çıkması da gerekiyor. Böyle şeyler gecikmez" dedi.
 
 
 
 

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Etiketler: Marcao Kerem kavga Marcao - Kerem olayı Marcao - Kerem kavgası Galatasaray ceza
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