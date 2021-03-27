Marcao - Luyindama yoksa Taylan var



Galatasaray’da milli aradan sonra çıkılacak Atakaş Hatayspor deplasmanında Teknik Direktör Fatih Terim büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Luyindama ve Marcao’nun cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olmaları yüzünden elinde savunmanın merkezinde oynayabilecek Donk ile tecrübesiz Ozornwafor kalan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, başka bir ismi oynatmayı planlıyor.



Tecrübeli teknik adamın geçen sezon sonunda iki maçta zaman zaman savunmaya çektiği Taylan Antalyalı’yı yine burada değerlendirme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Taylan’ı savunmada görevlendirip gerekirse sistem üzerinde değişiklik yapmayı düşünen Fatih Terim, böylece orta alanda da Etebo’yu oynatacak.

