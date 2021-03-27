Marcao - Luyindama yoksa Taylan var

Marcao ve Luyindama'nın cezalı olduğu Hatayspor maçında Taylan Antalyalı defans hattında görev alacak.

27 Mart 2021 Cumartesi - 8:18
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Lanzini bombası Marcao'nun Dubai'ye neden gittiği ortaya çıktı! Transfer... Fatih Terim'in istediği kaleci şaşırttı Mostafa Mohamed milli takımda parmak ısırtıyor Cezadan sonra yaptığı paylaşım ortalığı yıktı

Galatasaray’da milli aradan sonra çıkılacak Atakaş Hatayspor deplasmanında Teknik Direktör Fatih Terim büyük bir sürprize hazırlanıyor.
 
Luyindama ve Marcao’nun cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olmaları yüzünden elinde savunmanın merkezinde oynayabilecek Donk ile tecrübesiz Ozornwafor kalan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, başka bir ismi oynatmayı planlıyor.
 
Tecrübeli teknik adamın geçen sezon sonunda iki maçta zaman zaman savunmaya çektiği Taylan Antalyalı’yı yine burada değerlendirme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Taylan’ı savunmada görevlendirip gerekirse sistem üzerinde değişiklik yapmayı düşünen Fatih Terim, böylece orta alanda da Etebo’yu oynatacak.
 
Fatih Terim, milli takımlara giden oyuncular nedeniyle henüz kafasındaki planı antrenmanlarda uygulayamadı. Bu isimlerin dönmesinin ardından antrenmanlarda denemeler yapılacağı ve son kararın verileceği belirtildi. (Milliyet)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: taylan antalyalı galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin yeni tekknik direktörü 'Bankacı' Sarri oluyor... Fenerbahçe'nin yeni tekknik direktörü 'Bankacı' Sarri oluyor...
Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Brezilyalı stopere yapılan teklifMarcao Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Brezilyalı stopere yapılan teklif Trabzonspor'dan 3 flaş transfer! Visca, Halil Akbunar ve Efecan Karaca sürpriziTrabzonspor'dan 3 flaş transfer! Visca, Halil Akbunar ve Efecan Karaca sürprizi Dün ortaya çıktı! Kadro dışı kalmıştı Ömer Faruk Beyaz sürpriziDün ortaya çıktı! Kadro dışı kalmıştı Ömer Faruk Beyaz sürprizi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.