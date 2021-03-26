Marcao'nun Dubai'ye neden gittiği ortaya çıktı! Transfer...

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao Al Ain takımından 2 milyon euro'luk teklif aldı.

26 Mart 2021 Cuma - 9:03
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Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesini yenileme süreci krize neden oldu. Gelecek sezon 900 bin euro'ya oynayacak olan Brezilyalı oyuncuya yönetim, en fazla 1.25 milyon önermiş, menajeri ise 1.75 milyon euro'da diretmişti.
 
İki taraf anlaşamayınca Marcao'nun morali bozulmuş ve son haftalarda yaptığı hatalarla gündeme gelmişti. Hali hazırda eşiyle Dubai'de tatilde bulunan sambacının Al Ain takımıyla görüştüğü iddia edilmişti.
 
İddialara göre; BAE takımı Marcao'ya yılda 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu yüzden Marcao'nun sözleşmesini yenilemek istemediği öğrenildi.
 
ADRESİ DEĞİŞEBİLİR
 
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve İtalya'yı gözüne kestiren Marcao, sezon başında Roma'nın kapısından dönmüştü. Brezilyalı yıldızın, cazip teklif nedeniyle rotasını Al Ain'e de kırabileceği belirtiliyor. 

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Etiketler: marcao galatasaray al ain
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