Marcao'nun menajeri çağrıldı! İşte istenen bonservis bedeli

Galatasaray'ın satmayı düşündüğü Marcao'nun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

31 Ağustos 2021 Salı - 13:22
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Galatasaray ile Marcao'nun yolları ayrılıyor. Brezilyalı oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonrasında eleştirilerin odağında yer alırken menajeri İstanbul'a çağrıldı.
 
Marcao'nun menajerinin kısa bir süre içinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturması ve oyuncunun satılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar'ın ilgilendiği Marcao'yu 10 milyon euro'nun altında bir bedele satmayı düşünmüyor.
 
RIBEIRO LİSTEDE
 
Galatasaray, Marcao'nun satılma ihtimali nedeniyle genç ve sol ayaklı stoper bakmayı da ihmal etmiyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao gibi Portekiz'de alt sıralarda mücadele eden Tomas Ribeiro'yu listenin ilk sırasına yazdı. Belenenses'te forma giyen 22 yaşında Ribeiro yakından takip ediliyor. (Takvim)

 

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Etiketler: marcao galatasaray
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