Marcao'nun son maçı! Roma'ya transfer...

İtalya Serie A ekibi Roma'nın Marcao aşkı... Son teklifini 15 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde10 pay olarak güncelleyen Roma'ya Galatasaray yönetimi olumsuz yanıt vermedi. Transfer her an sonuçlanabilir. İşte detaylar...

24 Eylül 2020 Perşembe - 9:25
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Belhanda veya Babel'in satışı için gün sayarken Galatasaray'da sürpriz bir ismin vedasına hazırlık yapılıyor. İtalyan devi Roma, Marcao teklifini güncelleyerek 15 milyon Euro bonservis artı bir sonraki satıştan pay önerisini kulübe iletti. Yönetim, bu cazip teklife oldukça sıcak bakıyor. Gelinen nokta itibarıyla yönetimin yüzde 90 oranında transferi onayladığı, son sözün ise teknik patron Fatih Terim'e bırakıldığı öğrenildi.
 
Öyle ki, scout ekibi Marcao tipinde, yani solak, oyun kurabilen, sezgileri güçlü, genç ve maliyeti uygun bir stoper için arayışlara koyuldu. Bu doğrultuda bir havuz oluşturulup, Terim'in beğenisine sunulacak.
 
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 850 bin Euro'ya oynayan Marcao, Roma'ya olumlu yanıt verirken, Galatasaray'ın satışla ilgili her türlü kararına saygı duyacağını kulübe iletti.
 
Eğer görüşmeler aynı çizgide seyrederse, Brezilyalı savunma oyuncusunun Hajduk Split ve Fenerbahçe maçlarının ardından Galatasaray'a veda edeceği belirtiliyor.

 

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Etiketler: Galatasaray Marcao Roma
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