Marcao ve Saracchi'den haber var

Galatasaray'da Sivas spor maçı öncesinde Marceo Saracchi ve Marcao'nun durumları belli oldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.

TRT SPOR 'un haber ine göre sarı kırmızılı ekipte Saracchi ve Marcao, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek