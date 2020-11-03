Marcao ve Saracchi'den haber var

Galatasaray'da Marcao ve Saracchi sakatlıkları sebebiyle Sivas deplasmanında yok.

03 Kasım 2020 Salı - 14:40
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Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Marceo Saracchi ve Marcao'nun durumları belli oldu.
 
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.
 
TRT SPOR'un haberine göre sarı kırmızılı ekipte Saracchi ve Marcao, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek
 
Teknik direktör Fatih Terim'in Marcao yerine Ryan Donk, Saracchi yerine ise Martin Linnes'e forma vermesi bekleniyor.
 

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Etiketler: saracchi marcao galatasaray
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