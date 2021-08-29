Marcao'ya çılgın para cezası

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya 90 bin euro para cezası verildi.

29 Ağustos 2021 Pazar - 11:28
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PFDK'dan 8 maç men alan Brezilyalı stoper Marcao'ya bir fatura daha... Galatasaray Kulübü, Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao'ya tavan miktardan para cezası kesti.
 
Buna göre, yılda 900 bin Euro alan Brezilyalı futbolcunun cezası 90 bin Euro olarak belirlendi.
 
Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao'nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10'u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.

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Etiketler: marcao galatasaray
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