Marcelo Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor ile anlaşma sağladı...

Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo ile anlaştı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:20
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor. Belhanda ve Balotelli gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, Simon Deli ve Marcelo Guedes'i Adana'ya getirdi. beIN Sports muhabiri Ege Berk Kiraz, Adana Demirspor'da yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı;
 
"SIMON DELI RESMİLEŞMEK ÜZERE"
 
"Adana Demirspor'da yeni isimler Simon Deli ve Marcelo Guedes. Simon Deli'nin ismi, Türkiye'deki kulüplerle çokça anılıyordu. Adana Demirspor'un birkaç haftadır devrede olduğunu biliyoruz. Transfer artık resmileşmek üzere. Simon Deli, Adana'ya getirildi ve dün aslında maçı takip eden isimler arasındaydı. Yakın zamanda da sözleşmesinin son detayları belli olduktan sonra Adana Demirspor'a resmi imzayı atmasını ve kulübün de kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapmasını bekliyoruz."
 
"MARCELO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"
 
"Marcelo Guedes'i hatırlıyoruz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Lyon'a gitmişti. Yaklaşık 10 gün önce sözleşmesini feshetti ve o da Adana Demirspor'a imza atmak üzere. Marcelo da dün Adana'daydı. Marcelo ile de anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bu 2 transfer duyurulacak."

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