Marega'dan sonra şimdi de Talisca bombası

Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olabileceği öne sürüldü.

Goal'ün Arapça edisyonunda yer alan habere göre, son olarak Porto'dan Moussa Marega'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Al Hilal, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için Guangzhou Evergrande ile temasa geçti.

Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Sebastian Giovinco'nun yerini Anderson Talisca ile doldurmak isteyen Al Hilal, oyuncuyla ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve iki yıllık sözleşme teklif etti.