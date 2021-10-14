Marek Hamsik Fenerbahçe maçında yok!

Milli takımdan sakatlanarak gelen Marek Hamsik'in Fenerbahçe maçında dinlendireceği öğrenildi.

14 Ekim 2021 Perşembe - 11:54
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2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41’inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in, bugün Trabzon’da MR’ı çekildi. Slovak oyuncunun yapılan ilk kontrolün ardından Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmeyeceği bildirildi.
 
Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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Etiketler: hamsik fenerbahçe trabzonspor
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