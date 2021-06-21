Marial Shayok Fenerbahçe Beko'da

Geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor’da forma giyen Marial Shayok Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile anlaşmaya vardı.

21 Haziran 2021 Pazartesi - 13:15
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Frutti Extra Bursaspor’da geçiren Kanadalı guard-forvet Marial Shayok (1.96, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
 
Resmi açıklama şöyle; 
 
Marial Shayok kimdir?
 
Marial Shayok, 26 Temmuz 1995 tarihinde Ottawa, Ontario’da dünyaya geldi. 2014 yılında Virginia Cavaliers ile NCAA kariyerine başlayan Shayok, üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi ve ardından Iowa State ekibine transfer oldu. 2017-18 sezonunda NCAA’deki transfer kuralları gereği maça çıkamayan Shayok, 2018-19 sezonunda ise harika bir performans ortaya koydu ve 34 maçta 18.7 sayı, 4.9 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakaladı.
 
2019 yazında NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 54. sıradan draft edilen Marial Shayok, 2019-20 sezonunu Philadelphia 76ers ve Gelişim Ligi ekibi Delaware Blue Coats’da geçirdi. NBA’de 4 maça çıkan Shayok, Gelişim Ligi’nde ise 35 karşılaşmada forma giydi ve 23 sayı, 6.0 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Shayok, bu performansıyla Gelişim Ligi’nin en iyi çaylak oyuncular beşine de seçildi.
 
2020-21 sezonunda ise Ocak ayında Frutti Extra Bursaspor’a transfer olan başarılı oyuncu, bu takımla ligimizde 12 maça çıkarak, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakaladı.
 
Özellikle Avrupa basketbolu için fark yaratacak seviyedeki fiziği ve atletizmiyle dikkat çeken Marial Shayok, aynı zamanda şut tehdidi, kendi skorunu yaratabilme özelliği ve ribauntlara katkısıyla tanınıyor. İlk kez EuroLeague sahnesinde boy gösterecek Kanadalı oyuncu, bu organizasyonda sezonun en ilgi çekici isimlerinden biri olmaya aday.
 
Kariyer özeti:
 
2014-17 (Virginia Cavaliers)
2017-19 (Iowa State Cyclones)
2019-20 (Philadelphia 76ers, Delaware Blue Coats)
2020-21 (Frutti Extra Bursaspor)
 
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marial Shayok’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü 

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Etiketler: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Marial Shayok
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