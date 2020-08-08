Mario Balotelli Beşiktaş'ta

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarına giren Beşiktaş'ın Serie A ekibi Brescia'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi transfer ettiği iddia edildi. Tecrübeli forvetin hafta içi İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'a imza atacağı öne sürüldü.

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 0:28
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Yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.
 
A Spor'un son dakika haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, Bresica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı. Fransa'daki Nice ve Marsilya maceraları sonrası evine dönen Balotelli, Brescia'da istediği ortamı yakalayamamıştı. İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Balotelli'nin hafta içi İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacağı öner sürüldü. 
 
Mario Balotelli, evde sürdürdüğü antrenmanları sonrası takımla çalışmalara geri dönmüştü. 
 
 

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Etiketler: Mario Balotelli Beşiktaş Burak Yılmaz transfer
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