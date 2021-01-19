Mario Mandzukic resmen Milan'da

Beşiktaş'ın transfer listesinde olmasına rağmen Milan'a imza atan Mandzukic formayı giydi.

19 Ocak 2021 Salı - 14:05
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Mario Manzdukic resmen Milan'da! İtalyan ekibi, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Hırvat golcü ile sözleşme imzalandığını açıkladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Manzdukic ile sene sonuna kadar sözleşme yapığıldığı belirtildi. Sözleşmede +1 yıllık opsiyonun da yer aldığı kaydedildi.
 
Beşiktaş'ın da Hırvat golcüye 6 aylık sözleşme teklifi yaptığı ancak golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmediği belirtiliyordu.
 
ZLATAN'DAN MANZDUKIC İTİRAFI
 
Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyip Milan'a evet diyen Mandzukic için İtalyan ekibinin 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'ten açıklama gelmişti.
 
Ibrahimovic, Milan'ın Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta takımını galibiyete getiren golleri atarken maç sonu yeni takım arkadaşı hakkında konuşup ''Manzdukic'in gelmesinden dolayı mutluyum. Artık rakipleri iki kişi ile korkutacağız. Onun gelmesiyle daha da güçlü olacağız.'' sözlerini kullanmıştı.
 
MANDZUKIC YERİNE BEŞİKTAŞ'IN YENİ HAMLESİ
 
Manzdukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş yönetimi ise bu gelişme sonrasında elindeki diğer isimlere yönelen yönetimin, Mandzukic hamlesi öncesinde kulübün gündeminde olan Oumar Niasse'ı tekrar hedefleri arasına eklediği bildirildi. Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sona eren ve yarım dönemi boşta geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içerisinde yeniden temas kurulacağı öğrenildi.

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Etiketler: mandzukic milan
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