Marius Sumudica'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'de Galatasaray 'a 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları;

Geçen sene ilk Fenerbahçe maçında aleyhimize 3 penaltı verildi. Doğru ya da yanlış. Bu sene yine aynı şekilde. Pozisyonun penaltı olup olmadığı tartışılır ama öncesinde Andre'ye faul var. VAR'a gidilmedi. Sadece penaltıya bakıldı

F.BAHÇE MAÇINDA OLANLAR...