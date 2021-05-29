Marko Arnautovic bombası! Ağabeyi ile...

Fenerbahçe Avusturyalı yıldız golcü Marko Arnautovic için ağabeyi ile görüşmelere başladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:55
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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine çok flaş bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.
 
Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.
 
SÖZLEŞMESİNİ FESH EDEBİLİR
 
Daniel Arnautovic'in kısa süre önce Emre Belözoğlu ile görüşme yaptığı ve Marko Arnautovic'in Shanghai Port kulübü ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi.
 
BELÖZOĞLU RAPOR HAZIRLAYACAK
 
Konuyla ilgili bilgilendirilen Başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'ndan rapor istediği belirlendi. Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayıp yönetime sunacak.
 
25 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
 
Yönetimin Arnautovic'in boşa çıkması halinde teklif yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 32 yaşındaki yıldız golcü, 2019'da West Ham'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti.

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Etiketler: Marko Arnautovic fenerbahçe
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