Marko Arnautovic bombası! Ağabeyi ile...

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine çok flaş bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESH EDEBİLİR



Daniel Arnautovic'in kısa süre önce Emre Belözoğlu ile görüşme yaptığı ve Marko Arnautovic'in Shanghai Port kulübü ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

BELÖZOĞLU RAPOR HAZIRLAYACAK



Konuyla ilgili bilgilendirilen Başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'ndan rapor istediği belirlendi. Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayıp yönetime sunacak.

25 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

