Marko Grujic'i Galatasaray'a teklif ettiler

Galatasaray, transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşıyor. Sağ bek, sol bek ve orta saha için arayışlarda olan Sarı-Kırmızılılar'a menajerler sürpriz bir ismi önerdi.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool 'da Teknik Direktör Jürgen Klopp tarafından kadroda düşünülmeyen Sırp orta saha Cimbom 'a önerildi. Sırp merkez orta saha oyuncusu Marko Grujic'in menajerinin Sarı-Kırmızılılar'la iletişime geçtiği ancak net bir cevap alamadığı bildirildi.

Gedson Fernandes için Benfica 'dan haber bekleyen Galatasaray 'ın B planı olarak Marko Grujic'i değerlendirebileceği öğrenildi. Liverpool'a 2016 yılında Kızılyıldız'dan 7 milyon Euro'ya transfer olan Grujic, 1.91 mt.'lik boyuna rağmen teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

25 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Porto'da kiralık olarak forma giydi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Cimbom yıldız orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.